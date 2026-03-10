Chubut busca generar condiciones para que lleguen las inversiones

El gobernador Torres encabeza en Nueva York una delegación integrada por empresarios de distintos sectores productivos de la provincia.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participa de Argentina Week 2026, un importante encuentro internacional que se desarrolla en la ciudad de Nueva York y que reúne a inversores del sector privado con dirigentes y líderes regionales para analizar oportunidades de desarrollo y promoción de inversiones en el país.

La actividad, que se lleva adelante hasta el próximo jueves, comprende una agenda con especial énfasis en competitividad, agroindustria, nuevas tecnologías y gestión de inversiones.

Por primera vez en este tipo de encuentros, la comitiva provincial está integrada por representantes del sector privado, quienes participan activamente en uno de los principales eventos de promoción empresarial a nivel internacional.

En ese marco, acompañan al mandatario representantes de distintos sectores productivos de la provincia, mientras que la delegación argentina también incluye al presidente de la Nación, Javier Milei, y a gobernadores de distintas provincias, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

BUSCANDO UN ROL CENTRAL

Durante su participación, Torres destacó la centralidad que está teniendo la Argentina en el escenario internacional, a partir de reuniones con inversores y empresarios, y remarcó la importancia de consolidar una agenda de desarrollo sostenida en el tiempo.

“Chubut es una de las provincias con mayor potencial productivo de la Argentina, y para trazar una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo es fundamental que podamos trabajar en conjunto”, expresó el mandatario.

En ese sentido, señaló que existen múltiples oportunidades de inversión vinculadas a sectores estratégicos como hidrocarburos, energías renovables, pesca, seguridad alimentaria y logística, entre otros.

Asimismo, remarcó que avanzar hacia mayor previsibilidad y calidad institucional es clave para consolidar un modelo de desarrollo que trascienda los ciclos políticos.

Torres sostuvo que el país necesita avanzar hacia una agenda de competitividad que permita generar condiciones más favorables para la inversión y el crecimiento.

“Argentina demuestra ser un país serio cuando, en los momentos más necesarios, trabajamos todos juntos”, afirmó el mandatario.

A su vez, mencionó ejemplos recientes de articulación entre el sector público y privado, como la eliminación de retenciones al petróleo convencional por parte del Gobierno nacional, la reducción de regalías para áreas marginales en Chubut y los acuerdos alcanzados en una mesa de competitividad con gremios y empresas del sector energético.

“Esas son las políticas que hay que sostener en el tiempo, más allá de cualquier diferencia político-partidaria”, agregó.

PROMOCION DE INVERSIONES

El gobernador destacó además que la provincia mantiene una agenda propia de promoción de inversiones, y mencionó el interés de la empresa Amazon en desarrollar proyectos vinculados a data centers, aprovechando las ventajas comparativas de la Patagonia.

“Es una semana en la que Argentina está ocupando un rol central en los Estados Unidos. Hay muchos fondos de inversión y empresarios que ven oportunidades en el país, y es importante seguir trabajando para que esas oportunidades se traduzcan en resultados concretos”, aseguró.

El encuentro reúne a más de 300 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión interesados en sectores estratégicos de la economía argentina.

En esta edición, Chubut está representada por empresarios de las principales industrias provinciales, entre ellas Oil & Gas, pesca, agroindustria, logística, economía del conocimiento y turismo, con el objetivo de fortalecer la promoción del potencial productivo local y atraer nuevas inversiones.

Argentina Week 2026 presenta oportunidades en sectores clave como energía, tecnología y finanzas ante bancos y CEOs de Wall Street, promoviendo al país y a sus provincias como destinos competitivos para inversiones directas.

El encuentro cuenta con el apoyo de JPMorgan Chase y Bank of America, realizándose en sus sedes y en el Consulado argentino en Nueva York, e incluye reuniones con líderes financieros a nivel global.