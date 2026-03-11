El jefe de Gabinete intentó defenderse del escándalo que lo involucra durante la gira de Javier Milei y hasta reconoció que la mujer se aloja en el mismo hotel. "Me estoy deslomando" dijo.

La excusa de Adorni por incluir a su esposa en la comitiva oficial a Nueva York

La nueva gira del presidente Javier Milei a Estados Unidos volvió a dejar al descubierto el doble relato del Gobierno libertario y los privilegios de sus funcionarios, y luego de que explotara la polémica, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una suerte de descargo con sus excusas tras incluir a su esposa en la comitiva oficial del viaje.

Fue el periodista de Eduardo Feinmann, afín al Gobierno, quien pareció chicanearlo. "¿Vamos a caer en lo mismo que usted criticaba, ¿no? Esto de que 'con la mía...'", arrancó la consulta el conductor, para darle pie al funcionario.

"Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque la es la que me da una mano, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía tenía una actividad", argumentó Adorni.

La presencia de Bettina Angeletti se conoció luego de que el sitio Radio Jai publicara una fotografía en la que se la observa junto al exvocero durante una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch, ubicada en el barrio de Queens. La imagen generó cuestionamientos debido a que la mujer no forma parte de la estructura del Estado ni integra oficialmente la delegación gubernamental.

En esta línea, el exvocero sostuvo que su esposa no va a regresar en el avión presidencial, que ya se fue de Estados Unidos con Milei; sino en uno de línea. "Igual íbamos a volver por separado", se excusó.

Respecto al resto de las estadías, Adorni reconoció que Angeletti comparte la habitación del hotel en Nueva York que se paga con fondos públicos. "Por supuesto. Es mi mujer", argumentó.

"Y esos gastos los paga el Estado nacional, lo pagan los contribuyentes", arremetió Feinmann sorpresivamente. El funcionario sostuvo que los gastos de comida salen de su "bolsillo", y se mostró desafiante cuando se enteró que la oposición va a realizar una presentación en el Congreso.