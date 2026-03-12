"Tenían que poner 12 millones de pesos"

Qué muestra el video que generó un escándalo en el Poder Judicial y motivó la presentación del procurador Miquelarena.

La grabación que se viralizó muestra presuntamente al abogado Martín Castro recibiendo $ 12 millones de una mujer a cambio de que la fiscal Julieta Gamarra alivie la pena de un condenado. El procurador Jorge Miquelarena se presentó en la Fiscalía de Trelew y pidió investigar el material.

El video de la polémica fue ampliamente difundido en redes sociales la tarde de este miércoles. En el mismo, el abogado trelewense Martín Castro recibiría $ 12 millones en efectivo de parte de la madre de un condenado, a quien él defendía. El dinero –siempre según el video- sería para que la entonces fiscal de Trelew, Julieta Gamarra, pidiera una pena de sólo un año de prisión y aliviara el castigo. Castro también trabaja en Fiscalía de Estado, además de ser socio en un estudio jurídico que comparte con Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Justicia de Chubut y sobrino del procurador general y jefe de fiscales, Jorge Miquelarena.

Según el parte de prensa de la Procuración, Miquelarena -también mencionado en el material- formuló una denuncia ante el fiscal general Omar Rodríguez y se puso a disposición en el marco del derecho de vindicación previsto en la Constitución: el artículo 68 refiere a que todo funcionario público que se encuentre sospechado de participar en un hecho delictivo tiene la obligación de presentarse para ser investigado y todo lo que surja del video.

“La presentación se realizó en el marco del derecho de vindicación que establece la Constitución, y tiene como objetivo que se lleve adelante una investigación completa respecto de un video que en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales y en distintos portales informativos”, acota el parte.

“A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes con el fin de analizar el contenido del material difundido y determinar las circunstancias del hecho, conforme a los procedimientos previstos por la ley”.

Desde el MPF se indicó que “la intervención permitirá esclarecer lo sucedido a partir de una investigación formal, garantizando el análisis integral de la información que actualmente se encuentra en circulación pública”.

Según su presentación en Fiscalía, Miquelarena recibió el video de su sobrino Rodrigo. “Daría cuenta de una reunión que tuvo lugar en un lugar que desconozco, el doctor del foro local Martín Castro con una señora que también desconozco y donde se lo escucha decir algo así como que como para llegar a un acuerdo con la fiscal Julieta Gamarra tenían que poner una suma de doce millones de pesos”, sostiene la auto denuncia de Jorge Miquelarena.