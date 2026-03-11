Este jueves comienza otro paro docente por 48 horas

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció un nuevo paro provincial de 48 horas fundamentado en el incumplimiento de acuerdos paritarios.

La medida de fuerza que se cumplirá mañana jueves y el viernes fue definida en el Congreso Provincial del gremio, donde los representantes de filiales manifestaron su rechazo a decisiones adoptadas por el Consejo Provincial de Educación (CPE) que, sostienen, contradicen el acta paritaria previamente homologada por el Ministerio de Trabajo.

Desde ADOSAC señalaron que en ese acuerdo el Gobierno provincial había garantizado que ningún trabajador perdería su puesto laboral, aunque afirmaron que posteriormente el CPE avanzó con ofrecimientos que redujeron las plantas funcionales en distintos establecimientos educativos.

Como consecuencia de estas decisiones, el sindicato aseguró que cientos de docentes quedaron sin trabajo o vieron reducida su carga laboral, lo que motivó la convocatoria a la medida de fuerza.

Además del reclamo por la estabilidad laboral, el gremio también demanda la convocatoria urgente a paritarias salariales, al considerar que los salarios del sector perdieron poder adquisitivo frente a la inflación registrada en los primeros meses del año.

"Exigimos el inmediato llamado a paritarias salariales, puesto que hemos perdido con la inflación de enero y febrero, lo cual deteriora la capacidad de compra de salarios que hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza", expresaron desde el sindicato.

Fuente: Nuevo Día