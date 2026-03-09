Vidal expuso en Nueva York ante inversores internacionales

El gobernador de Santa Cruz enumeró el potencial productivo de la provincia ante empresarios e inversores internacionales.

Claudio Vidal participó este lunes del Council of the Americas, junto a otros mandatarios de provincias argentinas que acompañaron al ministro de Economía, Luis Caputo. En la ocasión, el santacruceño remarcó las oportunidades que ofrece la provincia en energía, minería, turismo y desarrollo productivo, destacando además la importancia de generar condiciones desde el Estado para atraer inversiones del sector privado.

“Lo primero que tenemos para ofrecer es que queremos salir adelante. Estamos dispuestos a hacerlo con esfuerzo y con trabajo, generando desde el Estado las condiciones para que lleguen inversiones del sector privado”, expresó Vidal ante referentes del ámbito económico y tecnológico.

En ese sentido, señaló que Santa Cruz es una de las provincias con mayor riqueza en recursos naturales del país, al contar con una amplia diversidad productiva que incluye ganadería, energías renovables, turismo, agro, petróleo y gas, además de una importante presencia de la actividad minera. En esa línea, recordó que esta provincia cuenta actualmente con seis proyectos mineros de oro y plata en producción, lo que la posiciona como uno de los principales polos del sector en Argentina.

“Somos la provincia que hoy genera casi el 47 o 48 por ciento de la exportación de oro y plata de todo el país. Pero creemos que todavía podemos avanzar mucho más y generar mejores resultados para la provincia y para la Argentina”, subrayó.

Por otra parte, hizo referencia al potencial hidrocarburífero y a las oportunidades que se abren con el desarrollo de Palermo Aike, una de las formaciones no convencionales que despierta interés en el sector energético.

Finalmente, Vidal valoró la importancia de este tipo de encuentros internacionales para fortalecer vínculos con inversores y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.