Vidal acordó con YPF un plan de cierre de pozos petroleros

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó un acuerdo con YPF para avanzar en un plan integral de abandono de pozos en la Cuenca del Golfo San Jorge. El mismo se desarrollará durante los próximos cuatro años y será financiado en su totalidad por la compañía.

Fue rubricado el martes en Buenos Aires y el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el presidente de FOMICRUZ SE, Fernando Baños.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que todo el programa será financiado por YPF, tanto en la provisión de equipos como en la ejecución de los trabajos vinculados al cierre de pozos y la remediación ambiental.

El plan contempla la puesta en funcionamiento de un equipo de workover, tres equipos de pulling, uno de flush by, uno de wireline y dos equipos de cementación, que estarán destinados a ejecutar las tareas en campo.

Además, incluye la resiembra de las locaciones intervenidas, como parte del proceso de recuperación ambiental.

MARCO TECNICO

El acuerdo fue formalizado mediante una adenda que establece los procedimientos operativos, la certificación de tareas y los criterios técnicos de intervención, en línea con los estándares del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

Asimismo, se definió un esquema de control y seguimiento por parte de la autoridad provincial para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el avance sostenido del plan.

Con este acuerdo, el Gobierno de Santa Cruz avanza en una política orientada a dar respuesta a los pasivos ambientales de la actividad hidrocarburífera, con financiamiento asegurado y bajo criterios técnicos específicos para la Cuenca del Golfo San Jorge.