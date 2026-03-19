La Justicia dio curso a la causa impulsada por la fiscalía especializada tras el rescate de un labrador que presentaba lesiones, desnutrición y signos de abandono. La defensa no se opuso y adelantó una posible reparación.

Abren investigación contra una mujer por el estado crítico de un perro en Km. 5

Este jueves por la mañana, en los tribunales penales del barrio Roca, se realizó la audiencia en la que se formalizó la apertura de una investigación preparatoria por presunto maltrato animal. La imputada es María Gabriela Paredes, a quien la fiscalía le atribuye, de manera provisoria, la infracción a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal.

El pedido fue impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA), cuya representante expuso los elementos iniciales del caso. Según se detalló, el hecho se remonta al 16 de noviembre de 2025, cuando personal de la Seccional Mosconi intervino junto a profesionales del área de Veterinaria municipal en una vivienda ubicada sobre calle La Patria al 100, en el barrio Km. 5.

En ese domicilio constataron el estado de un perro de raza labrador, identificado como “Chocolate”, que presentaba un cuadro alarmante: lesiones en la piel, infecciones generalizadas, parásitos, dificultades para movilizarse y signos evidentes de desnutrición. Además, el animal se encontraba encadenado. Ante esa situación, se dispuso su inmediato rescate y traslado para recibir atención veterinaria, ya que su vida corría riesgo.

La acusación sostiene que la imputada omitió proporcionarle alimento y los cuidados básicos necesarios, lo que derivó en el grave deterioro de su salud. En función de ello, fue encuadrada provisoriamente como autora del delito de maltrato y crueldad animal.

Durante la audiencia, la defensa pública no objetó la apertura de la investigación y anticipó que, en una instancia posterior, podría proponer una reparación económica y evaluar una salida alternativa al conflicto penal.

El juez penal Martín Cosmaro hizo lugar al planteo de la fiscalía y habilitó el inicio formal de la investigación, dejando a la imputada debidamente notificada de los hechos que se le atribuyen y con su defensa garantizada.

Actualmente, el perro rescatado se encuentra bajo el cuidado de una familia y, de acuerdo a lo informado, muestra una evolución favorable tras el cuadro crítico en el que fue hallado.