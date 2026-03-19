Firman contrato para adquirir 50 viviendas para los damnificados

La firma tuvo lugar este jueves, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el titular de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; y el referente de la empresa Bahía Blanca Viviendas, José Luis Such.

El contrato incluye la compra de 50 viviendas de 36 metros cuadrados, que serán ubicadas en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, de acuerdo a la disponibilidad de lotes y la viabilidad para su instalación. Esta adquisición representa una inversión de más de 2 mil millones de pesos por parte de la Municipalidad y se complementa con otras acciones que se llevarán adelante para llevar soluciones a los vecinos damnificados por la catástrofe del Cerro Hermitte.

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Al respecto, Macharashvili destacó que esta firma “es muy importante”, aunque recordó que “el contrato debe pasar por el Concejo Deliberante y continuar con los pasos administrativos correspondientes. Ya estamos analizando en qué zonas se ubicarán estas viviendas porque no todas estarán en un mismo lugar, sino que estamos trabajando con los concejales y los referentes de los vecinos para integrarlas a la trama urbana y social”.

Asimismo, aclaró que también se está avanzando en otras soluciones habitacionales, “como el acuerdo que se está trabajando con Comodoro Conocimiento para la ‘autoconstrucción’ de viviendas, para lo cual entregaremos lotes en diferentes modalidades: con servicios, con servicios platea y con servicios, platea y materiales. Todo esto con la empresa PCR”.

En este contexto, el intendente aclaró que “Provincia también adquirió viviendas, por lo que se está trabajando de forma conjunta para satisfacer las demandas de las familias afectadas de toda la zona del Cerro Hermitte; no es solo la de barrio Sismográfica”, al tiempo que explicó que “si bien estamos abocados en brindar soluciones lo antes posible, debemos tener en claro que cada paso debe estar sustentado con documentación, tanto técnica como administrativa, lo que lleva su tiempo. Para llegar a esta firma de hoy, por ejemplo, teníamos que hacer la afectación presupuestaria correspondiente, trámite ineludible”.

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Luego, indicó que “las soluciones habitacionales se adaptarán a cada caso, ya que hay algunos en los que tenemos personas mayores o con discapacidad que perdieron su vivienda y debemos ofrecerle una respuesta que les permita vivir tranquilos y sin contratiempos. Estamos trabajando en una gama de alternativas, a lo que debemos sumarle la recuperación de lotes que se está llevando a cabo desde el área de Tierras, que bien podrían ser parte de la distribución cuando se ubiquen las viviendas”.

Por último, destacó que se continuará trabajando para alcanzar soluciones para los damnificados en la medida de lo posible. En ese sentido, Macharashvili sostuvo que “la firma de este convenio implica una inversión de más de 2.000 millones de pesos, monto muy importante, pero para contar con estos fondos debimos desafectar otras obras que teníamos previstas para el año 2026”.