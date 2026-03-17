Frente Sindical rechazó ajuste y exigió paritarias

El Frente Sindical de Santa Cruz expresó su rechazo a la emergencia económica promovida por el Gobierno provincial y reclamó urgente llamado a paritarias.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Río Gallegos, los representantes gremiales señalaron que el proyecto (que fue devuelto por la Legislatura al Ejecutivo) no contemplaba soluciones reales para la situación salarial y, por el contrario, abría la puerta a medidas de recorte.

"Rechazamos la emergencia económica y cualquier intento de ajuste sobre los trabajadores y exigimos la urgente convocatoria a paritarias y el cumplimiento de todos los convenios ya firmados", expresaron.

En ese marco, los dirigentes sindicales –en su mayoría de a zona sur de la provincia- destacaron la jornada de paro del jueves 12 de marzo como un hecho determinante en el desenlace legislativo del proyecto.

"Fue una muestra clara de la fuerza y la unidad de los trabajadores. Fue el movimiento obrero el que logró frenar el intento de congelar salarios y avanzar con políticas de ajuste", afirmaron.

Por otra parte advirtieron que no contemplarán cualquier intento de modificar el régimen previsional.

"No hay dudas: los derechos jubilatorios no se tocan", señalaron, al tiempo que pidieron que no se avance con ajustes sobre los trabajadores.

Finalmente, el Frente apuntó a la necesidad de una decisión política para revertir la situación. "Lo que falta no es el dinero, lo que falta es la decisión política para que esa riqueza vuelva al pueblo", concluyeron.

Fuente: Nuevo Día