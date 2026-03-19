Santa Cruz recibirá un anticipo financiero de 100 mil millones

Nación otorgó un anticipo financiero de 100 mil millones de pesos a Santa Cruz para afrontar la emergencia presupuestaria para el pago de pasivos y activos.

Fue el propio Gobierno provincial quien gestionó el adelanto de coparticipación ante dificultades transitorias para cumplir con gastos y deudas. El monto será descontado partir del mes próximo con una tasa del 15%.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 161/2026 del Ministerio de Economía

En los fundamentos del proyecto de Ley Emergencia Económica que se discutió el martes con los gremios estatales, se advirtió el escenario financiero complicado.

En ese momento el secretario de Hacienda y Finanzas Ernesto Coloe, explicó a los trabajadores que este cuatrimestre, en particular, sería difícil por los vaivenes de los ingresos que vienen cayendo de manera sostenida, tanto en la coparticipación nacional como la recaudación provincial.

Esta situación fue reconocida por Nación en el decreto al señalar Santa Cruz enfrenta un escenario en el que “se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.

DEVOLUCION

El anticipo no constituye una transferencia definitiva, sino un préstamo de corto plazo que deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal.

El mecanismo de devolución será automático: los fondos serán descontados directamente de la coparticipación federal que le corresponde a Santa Cruz, junto con los intereses generados.

El decreto fija una tasa nominal anual del 15% sobre los saldos, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su cancelación total, la que se hará a lo largo del año. En ese sentido, se comenzará a devolver ya en la coparticipación que se devengue en el próximo mes.

ESCENARIO GENERALIZADO

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes (foto), señaló que “la emergencia económica es real, hay que afrontarla y ver cómo resolver las urgencias y las demandas que el Estado tiene en el corto plazo”.

Cabe recordar que la decisión se enmarca en un escenario de tensión fiscal en varias provincias, con caída de ingresos y aumento de gastos corrientes, especialmente en salarios y funcionamiento del Estado.

En el caso de Santa Cruz, el auxilio nacional apunta a evitar interrupciones en pagos clave como los haberes de los pasivos y los activos, y al mismo tiempo sostener la operatividad del sector público en tanto y en cuanto se logre estabilizar la situación financiera.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz