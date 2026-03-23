Galarza recibió al nuevo gerente distrital de SPSE

Durante el encuentro se avanzó en una a agenda común orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad.
En ese marco se abordaron distintas problemáticas vinculadas a los servicios esenciales y se analizaron posibles soluciones para dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre la comuna y el organismo provincial, priorizando la planificación y la gestión conjunta.
Asimismo, se dialogó sobre la proyección de futuras obras e intervenciones destinadas a optimizar la prestación de los servicios públicos, entendiendo que estas acciones resultan fundamentales para acompañar el crecimiento de Cañadón Seco y garantizar mejores condiciones para sus habitantes.
Desde la comuna se destacó la predisposición al diálogo y al trabajo coordinado, reafirmando el compromiso de continuar gestionando junto a las instituciones del gobierno provincial para resolver las distintas necesidades de manera eficiente y sostenida.
Fuente: Comuna de Cañadón Seco