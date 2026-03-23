Aparicio pidió a Vidal que vea las problemáticas urbanas

Tras la reciente visita del gobernador Claudio Vidal a Caleta Olivia, el concejal Carlos Aparicio expuso la crítica situación que atraviesa la ciudad en materia de servicios básicos.

En ese contexto volvió a poner en agenda el caso del barrio ARA San Juan, donde vecinos y vecinas permanecieron más de un mes sin agua, y reclamó respuestas urgentes. “Que recorra Caleta y vea que la ciudad no está bien”, sostuvo el edil justicialista.

“Mientras el mandatario provincial participa de actividades oficiales, los vecinos siguen enfrentando problemas estructurales que no se resuelven”, señaló, en referencia a la falta de agua y las fallas en el sistema cloacal.

A ello sumó lo que ocurre en el barrio General Paz, donde los vecinos vienen atravesando problemas similares en el acceso a los servicios. “Estamos hablando de familias que no pueden cubrir necesidades básicas”, remarcó.

En este contexto, hizo saber que presentó un proyecto para exigir a Servicios Públicos Sociedad del Estado un informe urgente sobre lo ocurrido y reclamó la puesta en funcionamiento de cisternas que podrían mejorar el abastecimiento no solo en ese sector, sino también en otros barrios de la ciudad.

Finalmente, el concejal indicó que continuará acompañando el reclamo de las vecinas y vecinos y sostuvo que “el acceso al agua no es un privilegio, es un derecho, y los vecinos de Caleta Olivia merecen respuestas”.

Fuente: Prensa concejal Aparicio