El Consejo Agrario promociona consumo de carne de guanaco

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó el avance de distintas líneas de trabajo vinculadas al manejo sustentable del guanaco y la articulación con municipios.

En ese marco que el 10 de abril se realizará una degustación de carne de guanaco en el predio de la Sociedad Rural de Río Gallegos, iniciativa impulsada junto al INTA y otras instituciones.

“Nos pareció muy importante acompañar esta actividad para empezar a promocionar la carne de guanaco y todas las propiedades que tiene”, señaló.

El funcionario remarcó que se trata de un alimento con alto valor nutricional y accesible, que puede incorporarse a la dieta de los santacruceños.

“Es un alimento rico, económico y que va a servir para la nutrición de la población”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de que la comunidad conozca y adopte este producto.

Explicó que esta propuesta forma parte de un trabajo articulado entre organismos provinciales y nacionales, donde también participan la Secretaría de Turismo y otras entidades.

En ese sentido, destacó la importancia de acompañar iniciativas que promuevan el desarrollo regional.

Asimismo, sostuvo que el manejo del guanaco no solo apunta a la producción de carne, sino también a generar un equilibrio en el ecosistema y una alternativa sustentable para el sector rural.

En esa misma línea consideró que, en el contexto económico actual, impulsar nuevos recursos es clave para diversificar la matriz productiva de la provincia. “Es un mercado que hay que adaptar y que la gente tiene que empezar a conocer”, expresó.

Finalmente valoró el trabajo conjunto con productores y organismos técnicos para avanzar en estrategias que permitan aprovechar el recurso de manera responsable, generando beneficios tanto para el sector productivo como para la comunidad en general.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz