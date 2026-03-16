No se frena el acelerado precio en los combustibles

En la ciudad del Gorosito el litro de nafta súper comenzó a costar a partir del domingo 1.610 pesos en las estaciones de servicio Axion y 1.642 en las de YPF.

La evolución de los precios venía manteniéndose de manera regular dentro del folclórico contexto inflacionario nacional que se viene registrando desde hace muchos años, pero con el estallido de la guerra en Medio Oriente se dispararon al elevarse el precio internacional del barril de petróleo que ya supera los 100 dólares

Por ello desde hace dos semanas se vienen cambiando constantemente los precios que figuran en los surtidores y en los carteles de acceso a las estaciones de servicio (foto).

El malhumor entre los consumidores es contante y deben resignarse a pagar los nuevos precios que seguramente volverán a elevarse en pocos días, conforme a la continuidad del conflicto bélico y a las especulaciones de las grandes compañías.

AUMENTO2

Los playeros comentan que mucha gente pronuncia frases irreproducibles en voz baja, en tanto que algunos consumidores se preguntan cómo es posible que Argentina tenga que depender de una guerra foránea que condiciona el precio de los combustibles.

En ese sentido señalan que en el país hay suficiente producción de petróleo que incluso se exporta, por lo cual se podrían mantener e incluso reducir los costos de combustibles en el mercado interno.