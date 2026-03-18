El Gobierno aclaró que las paritarias no están cerradas

Funcionarios de Claudio Vidal se reunieron en Río Gallegos con representantes del Frente Sindical de trabajadores estatales.

El encuentro tuvo lugar el martes en la sede del Ministerio de Trabajo, en el marco de una agenda orientada al diálogo y la construcción de consensos, pero fundamentalmente se planteó con claridad los puntos clave de la Ley de Emergencia Económica.

Por el Ejecutivo Provincial participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Trabajo, Juan Mata; el secretario de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía, Ernesto Coloe; y el presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, entre otras autoridades.

En tanto, por el Frente Sindical lo hicieron los secretarios generales de ADOSAC, AMET, ATE, UPCN, Judiciales, SOEM Río Gallegos, SATSAID (televisión), APROSA (profesionales de la salud), ATSA, Bancaria, APAP, Luz y Fuerza y Viales, quienes se hicieron presentes en representación de distintos sectores de los trabajadores de la provincia.

En ese marco no se habló de temas salariales, sino de las dudas gremiales respecto del impacto de la emergencia en las paritarias, quedando claro que las mismas no están cerradas y que habrá apertura de negociaciones "lo más pronto que se pueda".

Desde el Gobierno destacaron la importancia de fortalecer el diálogo social y generar instancias de trabajo conjunto con los distintos sectores, entendiendo que la articulación entre el Estado y los gremios resulta fundamental para dar respuestas a las demandas de los trabajadores.

Asimismo, se remarcó la voluntad de dar continuidad a estos espacios de encuentro, consolidando una agenda común que permita afrontar los desafíos actuales con responsabilidad y compromiso.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz