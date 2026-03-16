Sergio Sarmiento fue reelecto en el Sindicato de Camioneros

El domingo se realizaron las elecciones internas en el Sindicato de Camioneros de Santa Cruz con una amplia participación del 80 % de algo más de 1.900 afiliados.

Se presentó una sola lista encabezada por el actual secretario general Sergio Sarmiento, quien fue reelecto por un tercer periodo consecutivo y por cuatro años de mandato.

El comicio en todas las sedes se desarrolló con normalidad y el dirigente agradeció el masivo respaldo que le otorgaron los trabajadores y trabajadora que integran las distintas ramas de la organización gremial.

“Vamos a seguir poniendo la cara diciendo la verdad de lo que sucede en el campo laboral, sobre todo en estos tiempos de crisis económica, laboral y social, no solo a nuestros afiliados sino a la sociedad en general” dijo el reelecto dirigente en breve diálogo con El Patagónico.

“Nuestro gremio es uno de los que siempre está al frente de la lucha por los trabajadores y seguiremos en ese camino” puntualizó.

Finalmente, desde el sindicato destacaron que la participación de los afiliados refleja el compromiso y la unidad de la familia camionera, que volvió a respaldar la continuidad de la actual conducción para defender los derechos de los y las trabajadoras, fortaleciendo la organización y consolidando la representación sindical en la provincia.