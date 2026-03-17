Oriunda de Entre Ríos, la mujer denunció haber estado retenida contra su voluntad. La Justicia analiza el encuadre del caso.

Una joven de 22 años denunció estar retenida por un hombre de 62

Un confuso episodio ocurrido el viernes en la zona norte de Comodoro Rivadavia es investigado por la Justicia, que busca determinar si se trató de un caso de trata de personas u otro tipo de delito.

El hecho se conoció cuando una joven de 22 años, oriunda de Entre Ríos, apareció en la vía pública pidiendo auxilio a los gritos, en evidente estado de angustia.

Según explicó a Crónica el segundo jefe de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, subcomisario Damián Tranma, la intervención policial se inició tras un llamado a la Comisaría de Distrito Mosconi. “Una vecina alertó sobre una mujer que se encontraba fuera de su domicilio, muy angustiada y desesperada”, detalló.

Al arribar el personal policial, también se presentó un hombre de 62 años, quien en principio sería pareja de la joven. En ese momento, la mujer denunció que el sujeto la mantenía encerrada y atada en una vivienda cercana, sin permitirle salir.

Ante la gravedad de la acusación, se dio intervención a personal especializado y se activó el protocolo de actuación para posibles casos de trata de personas. La joven fue entrevistada por personal femenino y ratificó su relato, lo que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal Federal, que dispuso la detención del hombre mientras se realizaban las primeras diligencias.

En paralelo, la presunta víctima recibió asistencia médica y luego fue trasladada a un refugio municipal, donde quedó bajo resguardo.

Posteriormente, los investigadores localizaron la vivienda señalada y llevaron adelante un allanamiento con orden judicial. En el lugar se secuestraron elementos personales de la joven, como su teléfono celular, ropa y artículos de higiene. Parte de estos objetos fue restituida, mientras que otros quedaron a disposición de la causa para su análisis.

Durante la audiencia de control de detención, la Justicia declaró legal el procedimiento, aunque dispuso la liberación del hombre, quien continuará vinculado a la causa mientras se define su situación procesal.

De acuerdo a la información oficial, el sospechoso no registra antecedentes penales en la justicia provincial y reside en la ciudad desde hace más de cinco años.

Por el momento, no está confirmado que el hecho encuadre como trata de personas. “Se está tratando de determinar si corresponde la intervención de la justicia federal o de la justicia ordinaria”, indicaron fuentes de la investigación.

Asimismo, se conoció que la joven habría llegado a Comodoro Rivadavia hace aproximadamente tres meses junto al mismo hombre, con la promesa de un posible trabajo, aunque no pudo aportar mayores precisiones al respecto.