Apuñaló a un hombre y descubrieron que tenía dos pedidos de captura

El ataque ocurrió este miércoles por la tarde en Kilómetro 8. El presunto agresor fue interceptado por la Policía camino al Museo Fortín Chacabuco y llevaba un cuchillo con manchas hemáticas.

Un hombre de 53 años resultó herido con un arma blanca este miércoles por la tarde durante un episodio de violencia ocurrido en el predio de la Escombrera Municipal de Kilómetro 8. El presunto autor fue detenido minutos después mientras intentaba alejarse del lugar a bordo de un camión con batea.

La intervención policial se produjo tras un llamado que alertó sobre una pelea en la que una persona había sido atacada con un elemento cortante. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el agresor escapó subiéndose a la parte trasera de un camión que tomó el camino hacia el Museo Militar Fortín Chacabuco, ubicado en el predio del Regimiento de Infantería Mecanizada 8 en Kilómetro 11.

Con los datos aportados por testigos, efectivos de la Comisaría de Distrito Kilómetro 8 desplegaron un operativo y lograron interceptar el vehículo. Durante el procedimiento identificaron al sospechoso y hallaron entre sus prendas un cuchillo de 22 centímetros que presentaba presuntas manchas de sangre.

El detenido fue identificado como José Luis Navarrete, de 40 años. Al verificar sus antecedentes en el sistema judicial, los policías constataron que registraba dos órdenes de captura vigentes.

Una de ellas había sido emitida por el juez penal Jorge Odorisio para efectivizar una condena de dos años y seis meses de prisión. La restante fue dispuesta por el juez Ariel Tedesco en el marco de una causa por robo en grado de tentativa, en la que había sido declarado rebelde.

En tanto, la víctima recibió asistencia médica en el lugar y luego fue trasladada al Hospital Regional para la evaluación de las lesiones. Según el informe sanitario, se encontraba lúcida y estable.

La Policía secuestró el arma blanca y realizó hisopados sobre las manchas hemáticas detectadas. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Franco Tavano, mientras que Navarrete permanecerá alojado en una dependencia policial hasta la audiencia de control de detención, por disposición de la Justicia.