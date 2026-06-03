Prófugo sorprendido en calle del barrio Isidro Quiroga

Lo detuvo personal de la Seccional Quinta durante un control de identificación. El hombre, de 32 años, quedó alojado en una dependencia policial.

Un hombre de 32 años fue detenido este miércoles al mediodía en el barrio Isidro Quiroga, luego de que personal policial constatara que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:10, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta realizaban controles de identificación de personas en las calles José Ortega y Rementería.

Durante la verificación de los datos de un sujeto en los sistemas informáticos policiales, se confirmó que registraba una orden de captura activa.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial.

El detenido, identificado como Sergio Leandro O., de 32 años, permanecerá alojado en la comisaría hasta la realización de la audiencia de control de detención, donde se definirían los pasos procesales a seguir.