Los propietarios de un local gastronómico de San Cayetano festejaron haber recuperado un teléfono que había sido sustraído del mostrador.

Recuperaron un celular robado y lo celebraron con promociones de empanadas y hamburguesas

Los dueños del local gastronómico “Ipa Quee”, ubicado en el barrio San Cayetano, lograron recuperar un teléfono celular que había sido robado de su mostrador luego de que las imágenes del hecho se viralizaran en redes sociales.

El hurto quedó registrado por una cámara de seguridad del comercio. En el video se observa cómo una pareja aprovecha un momento de distracción para sustraer el dispositivo y retirarse del lugar.

Tras la publicación de las imágenes y la difusión del caso, vecinos aportaron información que permitió localizar y recuperar el teléfono. A través de las redes sociales, los comerciantes agradecieron el apoyo recibido y destacaron la colaboración de la comunidad para resolver el episodio.

Como forma de celebrar la recuperación del celular y agradecer el acompañamiento de los clientes y vecinos, el comercio lanzó una serie de promociones especiales. Entre las ofertas anunciadas se encuentran la cerveza a 7.000 pesos, el combo de empanadas a 22.000 pesos, dos hamburguesas dobles por 20.000 pesos y el pollo al horno de barro con papas y pan casero a 30.000 pesos.

La historia tuvo un desenlace positivo gracias a la rápida difusión del material audiovisual y al compromiso de los vecinos, quienes aportaron datos fundamentales para recuperar el dispositivo sustraído.