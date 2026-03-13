Incineraron 267 kilos de drogas en horno pirolítico

El operativo se realizó este viernes en instalaciones de una empresa petrolera ubicadas en cercanías de Cañadón Seco.

l ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, y el fiscal federal de Caleta Olivia, dr. Lucas Alberto Colla, encabezaron la destrucción por incineración de 267 kilos de estupefacientes y 1.100 plantas de cannabis sativa, las cuales fueron incautadas durante el último año, por infracción a la Ley Nacional 23.737.

Se trata de la primera quema que se realiza desde la implementación del sistema acusatorio.

Luego de trasladarse los estupefacientes, bajo los protocolos correspondientes, se procedió a su quema en un horno pirolítico.

El informe suministrado por el Ministerio de Seguridad señala que “durante los años 2021, 2022 y 2023 se incautaron tan solo 82,17 kilogramos de estupefacientes”. “Las cifras actuales reflejan la decisión política y el compromiso del Estado Provincial para con todos los santacruceños, en lo que es la prevención y la lucha contra el narcotráfico, labor que es posible producto de la coordinación con la justicia y las fuerzas federales en Santa Cruz”, se añade.

En el operativo de traslado e incineración también estuvieron presentes representantes de las delegaciones de la Policía Federal Argentina de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, autoridades de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Aduana Argentina,

Policía Provincial, División Grupo Operaciones Motorizadas, Narcrocriminalidad, Guardia Infantería, Canes y GOE.

TRABAJO ARTICULADO

Al concluir el procedimiento, Pedro Prodromos afirmó que se trata de “un día muy importante para el Ministerio de Seguridad y para la provincia”, tras la quema de 267kg sustancias narcóticas que habían sido secuestradas en distintos procedimientos realizados desde San Julián hasta Caleta Olivia, abarcando gran parte de la franja norte de Santa Cruz”.

El funcionario explicó que esta acción forma parte de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo

Por su parte, el fiscal federal Lucas Alberto Colla, manifestó que “estamos contentos y orgullos por el trabajo que hemos hecho hasta el momento, la verdad que acá se ven los resultados de mucho esfuerzo, de mucho tiempo de trabajo”.

Además, remarcó que estos resultados son fruto del esfuerzo mancomunado de todas las instituciones que trabajan en las cuestiones de seguridad y en defensa de la ciudadanía, siendo esencial la coordinación interinstitucional para lo que hace a la seguridad de la población. lo que hace a la seguridad de los ciudadanos.

“No se puede luchar contra el narcotráfico si no hay un esfuerzo coordinado de todas las áreas, tanto políticas como de seguridad y judiciales”, puntualizó.-

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