Legislatura devolvió al Ejecutivo el proyecto de Ley de Emergencia

La Legislatura de Santa Cruz resolvió en la sesión ordinaria de este jueves devolver al Ejecutivo el proyecto de Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa.

La norma que entre otras cosas apunta a restringir el otorgamiento de incrementos salariales en la administración pública y organismos descentralizados, genero fuertes protestas gremiales frente al edificio parlamentario

De acuerdo al informe difundido por el portal digital Nuevo Dìa, luego de un intenso debate, la decisión de devolver al proyecto al Ejecutivo se tomó por unanimidad, tras una moción presentada por el diputado oficialista Santiago Aberastain.

El mismo planteó la necesidad de abrir una instancia de diálogo con los distintos sectores involucrados antes de avanzar con la iniciativa.

"Vamos a mocionar para que el proyecto vuelva al Poder Ejecutivo para continuar en análisis y abrir una mesa de diálogo intersindical con todos los sectores interesados", sostuvo el legislador durante la sesión.

Según indicó, la medida también apunta a preservar la convivencia social en un contexto de tensión política y sindical en la provincia.

"Creemos que es una responsabilidad cuidar a cada uno de los trabajadores que se manifiestan afuera como también a quienes estamos dentro de la Legislatura", afirmó durante su intervención.

Tras la votación, la presidencia del cuerpo confirmó que la moción fue aprobada por unanimidad, por lo que la iniciativa regresará al Ejecutivo provincial para continuar su análisis.

Luego de conocerse la decisión de devolver el proyecto al Ejecutivo, los sindicatos celebraron la medida, al considerarla un primer paso para abrir una instancia de negociación y debate sobre el alcance de la emergencia económica.

Fuente: Nuevo Dìa