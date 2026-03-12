La mujer había concurrido al establecimiento para reclamar por las calificaciones de su hija y, al retirarse, atacó a un estudiante. Directivos y una docente intentaron frenar la situación y también fueron golpeados.

Violencia en la Escuela 723: una madre agredió a un alumno y atacó a docentes

Un episodio de violencia se registró en la Escuela Nº 723 de la calle Lisandro de la Torre, donde una mujer protagonizó una agresión contra un alumno y contra integrantes del equipo educativo que intentaron detenerla.

Según informó el segundo jefe de la Unidad Regional de Policía, comisario inspector Cristian Mulero, el hecho motivó la intervención del personal policial de la Comisaría Quinta, tras un requerimiento realizado desde el propio establecimiento.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades escolares, la mujer se había presentado en la institución para reclamar por la situación académica de su hija. Sin embargo, cuando se retiraba del lugar, se dirigió hacia un estudiante que se encontraba en el exterior del edificio y lo agredió.

El adolescente logró ingresar nuevamente a la escuela en busca de resguardo, pero la mujer continuó persiguiéndolo e incluso volvió a entrar al establecimiento. Ante esa situación, la directora y una docente intervinieron para intentar frenar la agresión y proteger al menor, aunque ambas terminaron recibiendo golpes.

Tras el ataque, la mujer abandonó el lugar profiriendo amenazas. La Policía acudió posteriormente al establecimiento, identificó a las personas involucradas y tomó las denuncias correspondientes.

El comisario Mulero señaló que se trató de un episodio inusual para el ámbito educativo y remarcó que, en ocasiones, algunos padres reaccionan de manera desmedida ante situaciones vinculadas a sus hijos. En este caso, indicó, la agresión alcanzó tanto a un menor como a integrantes del personal de la escuela.

Finalmente, se dio intervención a la Asesoría correspondiente y se dispuso una prohibición de acercamiento para la mujer respecto del establecimiento educativo.