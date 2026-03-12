Detuvieron a dos hombres cuando intentaban robar un lavarropas

Dos hombres fueron detenidos el miércoles por la noche en el barrio José Fuchs, luego de ser sorprendidos cuando intentaban sustraer un lavarropas y prendas de vestir de una vivienda del sector.
El hecho se registró alrededor de las 21:40, cuando un vecino se comunicó con el Centro de Monitoreo para advertir que dos personas estaban manipulando un lavarropas en la vía pública y trataban de ocultarlo debajo de un árbol, en la intersección de Malvinas y Cabildo.
A partir del aviso, personal de la Seccional Segunda se dirigió al lugar y localizó a los sospechosos en el punto señalado. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar, aunque fueron rápidamente interceptados y reducidos por los efectivos.
Los detenidos fueron identificados como C.A.H., de 38 años, y E.M., de 32, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de hurto en grado de tentativa.
Según se informó, los elementos que llevaban —un lavarropas y varias prendas de vestir— habían sido retirados de una vivienda situada sobre la calle Malvinas al 500.