Detuvieron a dos hombres cuando intentaban robar un lavarropas

Un vecino del barrio José Fuchs alertó al Centro de Monitoreo al advertir movimientos sospechosos en la vía pública. La Policía llegó al lugar y sorprendió a los sospechosos cuando intentaban ocultar los objetos sustraídos.

Dos hombres fueron detenidos el miércoles por la noche en el barrio José Fuchs, luego de ser sorprendidos cuando intentaban sustraer un lavarropas y prendas de vestir de una vivienda del sector.

El hecho se registró alrededor de las 21:40, cuando un vecino se comunicó con el Centro de Monitoreo para advertir que dos personas estaban manipulando un lavarropas en la vía pública y trataban de ocultarlo debajo de un árbol, en la intersección de Malvinas y Cabildo.

A partir del aviso, personal de la Seccional Segunda se dirigió al lugar y localizó a los sospechosos en el punto señalado. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron escapar, aunque fueron rápidamente interceptados y reducidos por los efectivos.

Los detenidos fueron identificados como C.A.H., de 38 años, y E.M., de 32, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la acusación de hurto en grado de tentativa.

Según se informó, los elementos que llevaban —un lavarropas y varias prendas de vestir— habían sido retirados de una vivienda situada sobre la calle Malvinas al 500.