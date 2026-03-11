El sospechoso fue descubierto por el dueño del vehículo, quien avisó a la Policía y lo siguió discretamente.

Intentó robar en un auto estacionado en el centro y fue detenido

Un hombre de 36 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido mientras intentaba robar pertenencias del interior de un automóvil estacionado en la zona céntrica.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:15, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera recibió el llamado de un vecino de 31 años que alertó sobre la presencia de un individuo dentro de su vehículo, que se encontraba estacionado sobre calle Francia al 1000, entre Sarmiento y Huergo.

De acuerdo con el relato del propietario, el auto estaba cerrado, aunque uno de los vidrios traseros había quedado parcialmente abierto. Esa situación habría sido aprovechada por el sospechoso para introducirse en el habitáculo y revisar el interior.

Al advertir la maniobra, el dueño salió de su vivienda y comenzó a seguir al individuo, quien escapó corriendo hacia la calle Sarmiento. Durante la persecución, el hombre intentó esconderse debajo de otro vehículo estacionado en la zona.

En ese momento llegó al lugar un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo. Los efectivos lograron interceptar al sospechoso en inmediaciones de Italia al 900 y lo detuvieron.

Durante el procedimiento se constató que el hombre llevaba entre sus pertenencias una billetera con documentación que había sido sustraída del interior del automóvil.

El detenido, identificado por sus iniciales como E. Z. (36), quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa.