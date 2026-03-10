La víctima sufrió una herida cortante en el abdomen y fue trasladada al Hospital Alvear. Hay custodia policial en el domicilio de un sospechoso.

Un hombre fue apuñalado en Petroleros II y hay un sospechoso

Un hombre resultó herido con un arma blanca durante la noche del lunes en el barrio Petroleros II, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. El episodio motivó la intervención del personal policial de la Comisaría de Próspero Palazzo.

El hecho salió a la luz cuando una vecina se acercó hasta la dependencia policial para advertir que un hombre se encontraba lesionado en la vía pública. A partir de ese aviso, los efectivos se dirigieron a un domicilio situado sobre la calle Lade al 2500.

En el lugar constataron que el vecino identificado como E.S. presentaba una herida cortante en la zona abdominal. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Alvear en un vehículo particular para recibir asistencia médica.

Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, el presunto autor del ataque sería un joven de 25 años, identificado como A.C., quien reside a pocas cuadras del lugar donde se produjo la agresión, sobre la calle Capitán González.

Ante este escenario, la Justicia dispuso la presencia de una consigna policial en el domicilio del sospechoso mientras se desarrollan las diligencias del caso. Hasta el momento no se informó sobre detenciones vinculadas con el episodio.

En el sitio trabajó personal de la División de Investigaciones Policiales (DIP), que inició las tareas periciales correspondientes. Si bien en el exterior de la vivienda no se detectaron manchas de sangre, la escena fue preservada para el avance de la causa.

Como parte de la investigación, los efectivos también realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de las calles Teniente Candelaria y Lade, con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque.