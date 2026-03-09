Allanamientos en Comodoro: secuestran armas, municiones y detienen a dos sospechosos

La Policía del Chubut realizó cinco procedimientos en distintos sectores de la ciudad en el marco de investigaciones por amenazas con armas, lesiones y una tentativa de homicidio. Durante los operativos se incautaron elementos de interés para las causas y dos hombres quedaron detenidos.

La Policía del Chubut llevó adelante una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a episodios recientes de violencia, entre ellos amenazas con armas de fuego, lesiones y una tentativa de homicidio.

En total se concretaron cinco procedimientos autorizados por el juez penal Martín Ernesto Cosmaro. Las diligencias estuvieron a cargo de la División Policial de Investigaciones, que desplegó operativos en diferentes barrios con el objetivo de localizar elementos probatorios y avanzar en las causas que se encuentran en trámite.

Durante uno de los registros domiciliarios, los efectivos secuestraron un arma de fuego acompañada por un cargador que contenía 13 municiones. En otra vivienda, en tanto, se incautaron dos cargadores adicionales calibre 9 milímetros, que quedaron bajo resguardo judicial.

Parte de los operativos se desarrollaron en el sector de Zona de Quintas II, donde se realizaron dos allanamientos vinculados a una causa por tentativa de homicidio. Allí los investigadores encontraron prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el hecho, además de proyectiles y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para su análisis.

Como resultado del despliegue policial, dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Seccional Séptima. Ambos permanecen alojados en esa dependencia a la espera de la audiencia de control de detención que definirá su situación procesal.