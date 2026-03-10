Realizaba una conexión eléctrica clandestina en barrio San Martín

Un hombre fue detenido esta madrugada justo cuando descendía de un poste de energía. Tenía un cómplice que pudo escapar.

Un hombre de 46 años fue detenido en la madrugada de este martes en el barrio San Martín, luego de ser sorprendido mientras realizaba una presunta conexión clandestina a la red eléctrica.

El hecho se registró alrededor de las 00:50, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la presencia de un individuo que se encontraba trepado a un poste de suministro eléctrico en la calle Los Duraznos.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Séptima observaron a dos hombres junto a la estructura. Uno de ellos se encontraba en altura, equipado con estribos metálicos y un arnés, elementos habitualmente utilizados para trepar postes.

Ante la presencia policial, uno de los sospechosos huyó del sitio, mientras que el otro descendió del poste y fue inmediatamente aprehendido por los uniformados. El detenido fue identificado como Cristian René L., de 46 años.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un par de estribos de hierro, guantes similares al cuero y un arnés de seguridad de color rojo, amarillo y naranja, elementos que habrían sido utilizados para realizar la maniobra.