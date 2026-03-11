Recuperan un auto con pedido de secuestro por hurto

El vehículo estaba estacionado frente a una vivienda del barrio Abel Amaya. El hombre que lo tenía aseguró haberlo comprado recientemente, pero no pudo presentar documentación que acreditara la propiedad.

Efectivos de la Comisaría Quinta de Comodoro Rivadavia recuperaron este martes por la tarde un automóvil que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por hurto automotor.

El procedimiento se concretó alrededor de las 18:50 durante una recorrida preventiva por la zona sur de la ciudad. Al llegar a la esquina de las calles Código 853 y Código 473, en el barrio Abel Amaya, los policías advirtieron la presencia de un Chevrolet Corsa estacionado sobre la vía pública, frente a una vivienda.

Tras verificar los datos del rodado en el sistema correspondiente, constataron que el vehículo tenía una orden de secuestro activa vinculada a una denuncia radicada este mismo año en la misma dependencia policial.

En el lugar se encontraba un hombre identificado por sus iniciales como A.M.L., de 42 años, quien manifestó haber comprado el automóvil recientemente. Sin embargo, indicó que no contaba con la documentación necesaria para acreditar la titularidad del rodado.

Ante esta situación, y luego de ser informado sobre la situación legal del vehículo, el hombre accedió a entregar el automóvil de manera voluntaria. El Corsa fue trasladado a la dependencia policial y el caso quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal.