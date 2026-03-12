El incidente ocurrió este miércoles por la tarde luego de una discusión entre dos hombres. Uno de ellos efectuó varios disparos con un arma de fuego y uno de los proyectiles impactó en un perro que se encontraba en el espacio público.

Disparos tras una pelea en Quirno Costa terminaron con la muerte de un perro en una plaza

Un episodio de violencia se registró este miércoles por la tarde en el barrio Quirno Costa, donde una discusión entre dos hombres derivó en disparos de arma de fuego y provocó la muerte de un perro en la plaza Igon.

De acuerdo con lo informado por el segundo jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mulero, el hecho se produjo cerca de las 17:30 en la intersección de Estados Unidos y Florencio Sánchez. Personal policial acudió al lugar luego de recibir un aviso que alertaba sobre una pelea entre personas.

Según las primeras averiguaciones, uno de los involucrados llegó al sector a bordo de un vehículo y, tras iniciar una discusión con otro hombre, exhibió un arma de fuego y efectuó varios disparos.

La confrontación se trasladó posteriormente hacia la plaza Igon, ubicada entre las calles Santa Clara y Estados Unidos. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta dialogaron con quien habría sido el destinatario de la agresión, aunque el hombre aseguró no conocer al atacante y optó por no presentar una denuncia formal ni aportar más información.

Durante las actuaciones policiales, una vecina advirtió que un perro mestizo de tamaño mediano había sido alcanzado por uno de los disparos. El animal sufrió una herida de arma de fuego y murió en el lugar.

En el procedimiento intervino personal de Criminalística junto con la Dirección de Veterinaria municipal, mientras que la Justicia dispuso la participación de la División de Investigaciones para avanzar en la identificación del autor de los disparos.

Mulero indicó que, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, tanto el presunto agresor como la persona involucrada en la discusión pertenecerían a la comunidad zíngara y suelen movilizarse dentro del mismo sector del barrio. Los investigadores continúan reuniendo información y analizando cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.