El procedimiento se realizó durante un operativo de identificación de personas en zona sur. El sujeto era requerido por el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

Detienen en el barrio Industrial a un hombre con pedido de captura

Un hombre con pedido de captura vigente fue detenido este jueves al mediodía durante un control preventivo realizado por personal policial en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:20, cuando efectivos de la Unidad Operativa Zona Sur realizaban tareas de identificación de personas en el barrio Industrial. En ese contexto, los uniformados interceptaron a un individuo y procedieron a verificar sus datos en el sistema.

imagen

Al consultar la base de datos, se constató que el sujeto registraba un pedido de captura activo dispuesto por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, quedando a disposición de la Justicia.

Desde la Policía del Chubut destacaron que este tipo de controles forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos en la zona.