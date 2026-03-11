Miércoles caluroso y algo ventoso en Comodoro: máxima de 27°C

La jornada se presentará sin lluvias, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y ráfagas que podrían superar los 60 km/h hacia la noche.

Este miércoles 11 de marzo tendrá condiciones estables en Comodoro Rivadavia, con temperaturas en ascenso, nubosidad variable y vientos intensos durante gran parte del día.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 20°C. El viento soplará desde el noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado y el termómetro alcanzará una máxima de 27°C. El viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 59 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 23°C. El viento continuará soplando desde el oeste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.