Jueves templado en Comodoro: máxima de 22°C

Este jueves 12 de marzo se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas agradables.
Durante la mañana, la temperatura rondará los 15°C, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Por la tarde, el termómetro llegará a una máxima de 22°C, mientras se mantendrá el cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando desde el oeste, con velocidades similares entre 23 y 31 km/h.
Hacia la noche, la temperatura descenderá a 19°C y el viento rotará hacia el noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
De acuerdo al pronóstico, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.