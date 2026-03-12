Jueves templado en Comodoro: máxima de 22°C

La jornada se mantendrá sin lluvias y con cielo parcialmente nublado, aunque el viento seguirá presente durante gran parte del día.

Este jueves 12 de marzo se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y temperaturas agradables.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 15°C, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el termómetro llegará a una máxima de 22°C, mientras se mantendrá el cielo parcialmente nublado. El viento continuará soplando desde el oeste, con velocidades similares entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 19°C y el viento rotará hacia el noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

De acuerdo al pronóstico, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.