La jornada se presentará estable, sin probabilidad de lluvias y con viento moderado del noroeste.

Martes agradable en Comodoro: cielo algo nublado y máxima de 25°C

Este martes 10 de marzo se espera un día estable en Comodoro Rivadavia, con cielo algo nublado durante toda la jornada, temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 17°C con cielo parcialmente cubierto. El viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta una máxima de 25°C, mientras el cielo continuará algo nublado. El viento del NO aumentará levemente su intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 21°C y se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad. El viento continuará soplando desde el noroeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Según el pronóstico, no se esperan lluvias durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.