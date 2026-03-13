Las actividades comienzan el sábado 14 de marzo con la caminata conmemorativa del Día de la Mujer, organizada en conjunto con la Comisaría de la Mujer de la Policía del Chubut.

La salida será a las 10:30 horas desde el Paseo Villalobos, donde también estará instalada la Carpa de Salud Municipal y un espacio de cuidado infantil con profesores. Durante el recorrido habrá puntos de hidratación y, al finalizar, se realizará una clase abierta de yoga y stretching.

Por la noche, a las 21 horas, el Centro Cultural Rada Tilly recibirá al músico comodorense Gaby Caniza, quien comenzó a componer a los 15 años y desde 2017 desarrolla su carrera solista. Su propuesta combina canciones íntimas y melancólicas con referencias a su barrio, al entorno donde vive y a sus vivencias personales. La entrada será libre y gratuita.

Además, el público puede visitar la muestra fotográfica “Conjuro” de Juan Sánchez, que permanece abierta en el Centro Cultural. La exposición puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Sobre el artista

Juan Francisco Sánchez es fotógrafo nacido en Comodoro Rivadavia. Integró el colectivo M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafos Independientes Autoconvocados) entre 2012 y 2018 y participó en numerosas muestras y festivales de fotografía en el país y en el exterior.

Fin de semana de caminata, música y arte en Rada Tilly

Rada Tilly propone un fin de semana con actividades para toda la comunidad que incluyen una caminata conmemorativa por el Día de la Mujer, música en vivo y la posibilidad de recorrer una muestra fotográfica en el Centro Cultural.

Entre sus reconocimientos se destacan el Premio Estímulo Francisco Ayerza (2023) y el premio al mejor portfolio en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (2020). También fue finalista en la Beca EFTI de Madrid y seleccionado en convocatorias de Photo Vogue, participando del Vogue Festival en Milán en 2025. Actualmente reside y trabaja en Buenos Aires de manera independiente.

La muestra “Conjuro” propone un universo visual donde lo cotidiano se vuelve extraño y mágico. Animales, telas y escenas simples se transforman en imágenes cargadas de misterio, invitando a reflexionar sobre la fotografía como intento —siempre incompleto— de capturar el mundo.