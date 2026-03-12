La SCPL restablecerá  el agua por zonas

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, recibió este jueves a referentes de los barrios El Marquesado, Los Tilos y de la zona de la avenida Mazaredo. Dialogó acerca de la situación del servicio de agua potable, la red cloacal y las gestiones realizadas para dar respuestas a las problemáticas generadas por el evento geológico.

Durante el encuentro, acompañaron el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich; el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández; el gerente de Energía y Saneamiento de la SCPL, Adolfo Carrizo; y referentes de distintos barrios afectados por el Cerro Hermitte. Allí, el jefe comunal informó que, tras las gestiones realizadas con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), se alcanzó un acuerdo para comenzar a restablecer el suministro de agua de manera gradual y por sectores a partir de la próxima semana.

En ese marco, Ostoich explicó: “el restablecimiento del servicio se llevará adelante mediante un esquema de distribución por zonas, con el objetivo de normalizar progresivamente la provisión de agua y el servicio de cloacas en los sectores que se vieron afectados”.

Asimismo, remarcó la importancia de mantener el diálogo directo con los vecinos para abordar las distintas problemáticas que atraviesan los barrios y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones. “Los vecinos venían a hacernos algunas consultas respecto sobre todo al tema de los servicios, era una de las inquietudes más grandes, se evacuaron todas las consultas, le contamos cómo venía la cuestión del estudio con IATASA y SRK y entiendo que se fueron muy conformes de la reunión y con las respuestas que venían a buscar. Próximamente se avanzará también con los estudios con Camuzzi por el servicio de gas en dichas zonas”, señaló.

Por su parte, el referente de barrio Los Tilos, Ricardo Malcolm, explicó: “se solucionaron las diferencias entre el municipio y la cooperativa para iniciar las obras de restauración del servicio de agua a los domicilios de los barrios Marquesado y Los Tilos, a través de un plan alternativo”.

En ese sentido, indicó que, durante la reunión, también se brindó información sobre los avances de los estudios técnicos que se vienen desarrollando con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. “Nos comentaron los avances que vienen teniendo con los estudios y que, probablemente para la semana que viene, tengan algunos resultados como para avanzar en algunas tareas preventivas”, subrayó.