IATASA comenzó con las tareas de relevamiento

La empresa dio inicio a los trabajos junto a técnicos del municipio, profesionales de la UNPSJB y la firma SRK para avanzar en un análisis detallado que buscará llevar soluciones concretas a los sectores afectados por la catástrofe geológica.

El secretario municipal de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, confirmó que ya se iniciaron las tareas de relevamiento en la zona del cerro Hermitte. “IATASA comenzó con los estudios y la Universidad con la respectiva toma de datos; se están efectuando tomografías y otros análisis fundamentales para el modelo que están trabajando la propia IATASA y SRK”, sostuvo.

En ese sentido, señaló: "estamos muy avanzados con los datos iniciales que requiere la consultora y próximamente vamos a tener el primer informe que nos permitirá comunicar a los vecinos acerca de las medidas preventivas que no requieren verificación y que se podrían aplicar. Estas medidas se podrían gestionar de forma muy rápida”.

Del mismo modo, el funcionario valoró la labor conjunta entre los distintos actores involucrados, ya que “esto nos está permitiendo avanzar con mucha celeridad. Todos entendieron que se requería extrema urgencia y los profesionales se pusieron a la cabeza de estas acciones: se está trabajando muy bien, incluso a mayor ritmo del que esperábamos, lo que demuestra responsabilidad”.

“De esta manera, vamos a tener resultados en el menor tiempo posible, lo que permitirá avanzar rápidamente con las tareas necesarias. Una vez que tengamos las conclusiones, se realizarán los análisis correspondientes respecto a las obras para mejorar los factores de seguridad y, si eso está en consonancia, se podrá devolver la habitabilidad a los sectores afectados”, concluyó Ostoich.