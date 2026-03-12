Secuestran guanacos y un piche cazados fuera de temporada

Los animales silvestres eran transportados en una Amarok y fueron decomisados por infracción a la ley provincial de fauna.

Personal de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia realizó este jueves por la tarde un procedimiento en el que se secuestraron animales silvestres cazados fuera de temporada, durante un control preventivo sobre la Ruta Provincial Nº 39, a unos 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 19:30 horas, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok. Al inspeccionar el vehículo, observaron a simple vista en la caja de carga dos piezas de guanaco (Lama guanicoe) ya despostadas y un ejemplar de piche patagónico (Zaedyus pichiy).

Debido a que la caza de estas especies se encuentra fuera de temporada y el piche patagónico es una especie protegida, los animales fueron secuestrados en el lugar. En consecuencia, se labró un acta de infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre.

En el procedimiento tomó intervención la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, a cargo de su director, Fernando Bersano.

Finalmente, los elementos decomisados —dos piezas de guanaco despostadas y un ejemplar de piche patagónico— fueron destruidos mediante incineración, conforme a las disposiciones vigentes.