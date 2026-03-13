Circulaba en una moto sin patente y fue interceptado frente al Museo del Petróleo.

Detienen a un joven con pedido de captura durante un control policial

Un joven de 27 años fue detenido durante un control policial realizado en el barrio General Mosconi (Km 3), luego de que se constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 22:50 del jueves, cuando personal de la Comisaría Distrito Mosconi realizaba operativos de identificación de personas y vehículos sobre la calle Petrolero San Lorenzo, frente al Museo del Petróleo.

En ese contexto, los efectivos detectaron una motocicleta que circulaba sin chapa patente, por lo que procedieron a detener la marcha del rodado e identificar a su conductor.

Al verificar sus datos en el sistema policial, se comprobó que el joven registraba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal Alejandro Gabriel Soñis.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención de Maximiliano Alejandro B., de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.