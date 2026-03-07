Llevaban carne de guanaco y ñandú fuera de temporada de caza

La carne transportada en una camioneta correspondía a especies silvestres y la caza se encontraba fuera de temporada.

Personal de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia decomisó carne de fauna silvestre durante un control preventivo realizado este viernes por la noche en el cruce de las rutas provinciales 37 y 26, a unos 80 kilómetros del casco urbano de Sarmiento.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 20:40, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux para realizar una inspección de rutina. Al revisar la caja del vehículo, los agentes constataron la presencia de cuatro cuartos, cuatro paletas y cuatro lomos despostados de guanaco (Lama guanicoe), además de un ejemplar de ñandú patagónico.

Debido a que se trata de especies silvestres y la actividad cinegética se encuentra fuera de temporada, la carne fue secuestrada por infracción a la Ley Provincial de Fauna Silvestre.

Tras el procedimiento se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, a cargo de su director, Fernando Bersano. Finalmente, los elementos decomisados fueron destruidos mediante incineración, conforme al protocolo establecido para este tipo de infracciones.