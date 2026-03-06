Un encuentro para debatir la transición energética

Comodoro será sede de las jornadas “Construyendo el nodo industrial de la Patagonia Austral”. El intendente Othar Macharashvili firmó un convenio de cooperación con distintas instituciones para la concreción del encuentro que se desarrollará el 16 y 17 de abril en el Centro Cultural. Los ejes de la propuesta serán la transición energética, logística y economía del mar.

La rúbrica del acuerdo se llevó adelante este viernes, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente de la entidad, Domingo Squillace; y representantes de la Fundación Patagonia Tercer Mileno y del Grupo Jornada, Gustavo Monasterolo y Raúl Fernández, respectivamente.

El convenio establece la cooperación interinstitucional entre el municipio, a través de Comodoro Conocimiento, la Fundación Tercer Mileno de la Patagonia, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, el Grupo Jornada y la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), en la organización de las jornadas “Construyendo el nodo industrial de la Patagonia Austral”, que se concretarán el jueves 16 y el viernes 17 de abril en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”.

Al respecto, Rubén Zárate sostuvo que, con este acuerdo “nos hemos propuesto realizar dos jornadas bajo el lema ‘Construyendo el nodo industrial de Patagonia Austral’, que pondrán arriba de la mesa una línea de debates entre los sectores académico, científico, productivo empresarial y gubernamental, junto a la sociedad civil y la organización de los trabajadores, con el objetivo de centrar la atención en el tema industrial”.

En ese sentido, expuso: “desde nuestro lugar, creemos que es necesario plantear políticas de nueva generación para la industrialización de nuestra región, que debe comenzar por integrar actores y procesos, pero, sobre todo, debe centrar los ejes en algún lugar”.

Continuando en ese tenor, detalló: “uno de los ejes a tratar será la transición energética, tomando las energías renovables, pero también los hidrocarburos; otra temática será la logística, abordando los requerimientos de un sistema multimodal de transporte, considerando transporte vial, fluvial y marítimo, con todos los componentes. Otro eje importante será lo que llamamos ‘economía azul’, es decir, la economía del mar”.

“Arribarán a nuestra ciudad especialistas de diversos puntos del país, organismos financieros, representaciones de parques tecnológicos e industriales y también muchos actores que hacen a la Patagonia Austral, deseosos de converger en el debate y la definición de políticas industriales para la región”, remarcó el funcionario.

En esa línea, expresó que es imprescindible abordar estas cuestiones, dado que “estamos ante un fin de ciclo, donde había un predominio de los convencionales; ahora existen otras tecnologías de hidrocarburos que han desplazado inversiones y atenciones a otras regiones. Entonces, nosotros precisamos dar respuestas sobre industrialización, porque es la única manera de generar nuevos empleos y agregar valor a los recursos naturales. Es un desafío necesario y urgente para nuestra región”.

DESARROLLO REGIONAL

Gustavo Monasterolo manifestó que el encuentro “será una bisagra para empezar a trabajar en un proceso de desarrollo de industrialización de la región, a partir de lo que llamamos ‘Nodo de Patagonia Austral’. Es un hecho relevante porque propondrá una serie de elementos de análisis que no están hoy en agenda pública, ya que hay una carencia en la planificación del desarrollo”.

“Por este motivo, con Rubén Zárate venimos trabajando desde ya un tiempo en construir una agenda más compleja y eso lo hemos traducido en esta voluntad de organización de un evento que nos genera muy buena expectativa. Somos parte de una provincia y de una región que, con una mirada de futuro, su mayor posibilidad está dada justamente por su capacidad de generación energética, particularmente con las energías renovables”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las energías renovables “tiene una demanda internacional que nos puede posicionar muy bien, pero a la vez debemos agregarle una mirada de aprovechamiento industrial, tanto en el sentido de la producción de materiales para la generación energética misma, como para la industrialización de subproductos. Todo esto apunta a la generación de nuevos puestos de empleo y a la recuperación productiva de la región”.

Por último, Monasterolo indicó: “para nosotros la consigna es profundizar los vínculos y complejizar el análisis para encontrar nuevas soluciones y articular entre lo público y lo privado, como lo hacemos en la propia organización del evento, para no esperar siempre que sea el Estado solo el que tenga que promover el desarrollo”.