Los vehículos, que pertenecían a la DPI y estaban fuera de uso, se incendiaron frente a la Seccional Tercera. Bomberos trabajaron para evitar que el fuego se propagara.

Cuatro autos ardieron frente a una comisaría y se investiga si fue intencional

Un incendio consumió cuatro vehículos estacionados frente a la Seccional Tercera de Policía, en calle Dalle Mura casi Yrigoyen, durante la tarde del jueves en Comodoro Rivadavia, y ahora investigan el origen del siniestro.

El hecho ocurrió pasadas las 17 horas del jueves, cuando un llamado alertó a los Bomberos Voluntarios, que acudieron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia construcciones cercanas.

El bombero Víctor Alvarado explicó que alrededor de las 17:05 recibieron el aviso desde la dependencia policial por el incendio de uno de los rodados. Al llegar al lugar, el fuego ya se había propagado y varios vehículos estaban envueltos en llamas.

“A pesar de la rápida intervención, dos autos más resultaron afectados, por lo que fue necesario trabajar con una unidad adicional para enfriar los vehículos y evitar que se reavivara el fuego”, detalló.

Según indicaron desde el cuartel, los cuatro rodados pertenecían a la División de Investigaciones Policiales (DPI) y se encontraban estacionados sobre la vereda frente a la oficina, aparentemente fuera de servicio.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque las autoridades señalaron que se analizarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar si el incendio fue intencional.

Tras el hecho, la Policía acordonó el área para preservar posibles pruebas, mientras que personal de Tránsito desvió la circulación vehicular por calles alternativas hasta que finalizaron las tareas de emergencia.