El procedimiento se realizó durante un operativo policial de control en el centro de Comodoro Rivadavia.

Detuvieron a un hombre cuando ingresaba a un local nocturno

Un hombre de 33 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de que la policía constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se realizó alrededor de las 6:53 horas, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera se encontraba realizando tareas de despeje de locales nocturnos e identificación de personas sobre avenida Rivadavia.

En ese contexto, los efectivos advirtieron el ingreso a un local nocturno de un individuo sobre el cual ya tenían conocimiento de que podría registrar un pedido judicial, por lo que procedieron a su identificación.

Al verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que el hombre tenía un pedido de captura y detención vigente, situación que fue corroborada posteriormente con la Oficina Judicial.

Ante esta situación, se procedió a la detención de Pablo Enrique S., de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia.