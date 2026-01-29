Córdoba se suma al reclamo para que se declare la Emergencia Ígnea

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó al pedido de los gobernadores de la Patagonia para que el Congreso de la Nación declare la Emergencia Ígnea Nacional en el sur argentino, en el marco de los incendios que afectan a dicha región del país.

“Acompaño plenamente el pedido de los gobernadores de la Patagonia para que el Congreso declare de manera urgente la Emergencia Ígnea Nacional en el sur argentino”, anunció Llaryora en un mensaje publicado el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X.

Allí, el mandatario cordobés consideró que “la situación que atraviesa un importante sector de la región exige respuestas rápidas, coordinadas y con recursos excepcionales, ante un escenario climático extremo que se agrava año tras año”.

“Desde Córdoba proponemos avanzar en un esquema federal de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las provincias, que permita anticipar y mitigar estas tragedias ambientales. Una estrategia que incluya planificación integrada, protocolos unificados de actuación, asignación eficiente de recursos, fortalecimiento de brigadas, tecnología aplicada al combate del fuego y mecanismos ágiles de asistencia”, describió.

En ese sentido, alertó que “el fuego no reconoce fronteras ni diferencias políticas” y remarcó que “solo con articulación federal, cooperación real y acción simultánea podremos enfrentar una emergencia de esta escala y proteger la vida, los ecosistemas, la producción y las comunidades de todo el país”.

Tras los enérgicos pedidos, el Gobierno de Javier Milei analiza incorporar la Ley de Emergencia Ígnea a las sesiones extraordinarias. De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

El martes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) realizaron una conferencia en la cual advirtieron sobre la situación que atraviesa la Patagonia y exigieron al Congreso que la Emergencia Ígnea sea declarada de forma urgente durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Indicaron que, hasta el martes, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, cifras que en total son equivalentes a veinte veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

“Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, expresó Ignacio Torres y mostró un mapa que da cuenta de las hectáreas de vegetación perdidas en cada provincia.

“La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”, agregó el gobernador en la conferencia.