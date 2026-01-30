Sigue prohibido el ingreso a Sismográfica por nuevos desprendimientos

El subsecretario de Control Operativo, Miguel Gómez, advirtió que persiste un alto riesgo en la zona afectada por el movimiento del terreno.

El Municipio de Comodoro Rivadavia mantiene cerrado el acceso al sector afectado por los movimientos del cerro Hermitte, ante el elevado riesgo que continúa presentando la zona. Así lo confirmó el subsecretario de Control Operativo, Miguel Gómez, quien aseguró que no se permitirá el ingreso de vecinos para retirar pertenencias debido a los nuevos desprendimientos registrados en las últimas horas.

“Durante el día de ayer y hoy no permitimos que la gente suba a buscar sus cosas”, señaló el funcionario este viernes, al tiempo que recordó que el miércoles por la noche se produjo el derrumbe de un gran bloque de tierra en la parte alta del cerro. El episodio generó un fuerte estruendo y una importante nube de polvo, además de un incremento en la amplitud de algunas grietas detectadas en el terreno.

La situación se repitió el jueves por la mañana con otro desprendimiento en el mismo sector. Este viernes, tras un nuevo relevamiento técnico realizado por personal especializado junto al subsecretario de Vialidad Municipal, Espalta Navarro, se resolvió no habilitar el ingreso de vecinos. “Estamos hablando de situaciones altamente riesgosas. Nuestra finalidad es preservar la integridad y la vida de las personas”, remarcó Gómez.

En relación con la recuperación de pertenencias, el subsecretario indicó que la mayoría de los vecinos ya pudo retirar los elementos de mayor valor, aunque advirtió sobre conductas peligrosas detectadas en días anteriores. “Tuvimos que intervenir porque algunos rompían estructuras, retiraban tirantes, marcos de puertas o ventanas, lo que incrementa el riesgo de colapso de las viviendas”, explicó.

En materia de seguridad, Gómez destacó el operativo permanente que lleva adelante la Policía del Chubut. “Hay personal afectado las 24 horas, resguardando el sector para evitar ingresos indebidos, robos o usurpaciones. El trabajo que está realizando la policía es formidable”, valoró.

Por último, el funcionario se refirió a la situación de las familias alojadas en los centros de evacuados y consideró necesario avanzar hacia una salida progresiva. “Lo más aconsejable es ir descomprimiendo los centros de evacuación. Son espacios transitorios y no están pensados para estadías prolongadas”, sostuvo, al tiempo que subrayó la necesidad de avanzar en alternativas habitacionales para los damnificados.