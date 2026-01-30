Ya rescataron a 90 perros y 30 gatos

Implementan operativo especial en Sismográfica porque –por razones de seguridad- ya no dejan subir a la gente a buscar lo que les quedaba.

El Municipio continúa colaborando con Defensa Civil y organizaciones proteccionistas en el rescate de animales que quedaron en la zona. “Hasta el momento rescatamos aproximadamente 90 perros y 30 gatos, pero aún faltan muchos más”, señaló este viernes Miguel Gómez, secretario de Control Urbano y Operativo. Los trabajos se realizan junto a agrupaciones como Conciencia Activa y Bajo el Mismo Cielo, bajo un protocolo estricto de seguridad.

“Los animales están muy nerviosos, asustados, muchos no se dejan tocar. Por eso se trabaja con trampas y con mucha precaución”, explicó el funcionario, y confirmó que los rescatistas solo acceden cuando las condiciones lo permiten.

Finalmente, Gómez aclaró que, más allá del foco puesto en la zona de Sismográfica, el resto de las áreas que dependen de la Secretaría continúan funcionando con normalidad, sosteniendo las tareas habituales en distintos puntos de la ciudad.