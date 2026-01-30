Murió un joven peón rural que había sufrido un grave accidente

Axel Adrián Chicui, de 22 años, permanecía internado en estado crítico tras caer de un caballo. Su familia autorizó la donación de órganos.

Se confirmó en las últimas horas el fallecimiento de Axel Adrián Chicui, un trabajador rural de 22 años que había sufrido un grave accidente mientras realizaba tareas en una estancia de la zona rural próxima a Rada Tilly. El joven se encontraba internado en terapia intensiva desde el miércoles, con un severo traumatismo de cráneo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en la Estancia La Nevada, situada sobre la Ruta Provincial Nº 37. De acuerdo a la información oficial, Chicui cayó del caballo que montaba y perdió el conocimiento, lo que motivó un pedido urgente de asistencia sanitaria.

Una ambulancia de la empresa PAE acudió al lugar y el personal médico efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Hospital Regional. Allí ingresó con diagnóstico reservado y permaneció en estado crítico hasta que finalmente se produjo su deceso.

En medio del dolor por la pérdida, la familia del joven tomó la decisión de autorizar la donación de órganos, un gesto solidario que permitirá beneficiar a otros pacientes que se encuentran a la espera de un trasplante.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Distrito Rada Tilly y el Ministerio Público Fiscal, que fue notificado de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes.