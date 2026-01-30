El Municipio realizará controles odontológicos y vacunación

Entre el 2 y 6 de febrero, la Secretaría de Salud extenderá en distintos CAPS los certificados para el ingreso escolar.

Como parte de las políticas integrales de salud que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud municipal efectuará los controles odontológicos requeridos y vacunación para iniciar el ciclo lectivo 2026, con el propósito de alcanzar a toda la población de la ciudad.

El responsable de la cartera, Jorge Espíndola, destacó el trabajo sostenido que se viene realizando, “acercándonos a la población para cubrir las diferentes necesidades, especialmente en lo que respecta al ingreso escolar. Sabemos que cada vez que habilitamos espacios de atención la gente se acerca a nuestros dispositivos”.

“El Ministerio de Educación exige la planilla escolar y en ese marco vamos a comenzar con jornadas de odontología, junto con el refuerzo del Calendario de Vacunación y planificando también próximas jornadas de oftalmología”, agregó, al tiempo que señaló que “estas acciones buscan generar conciencia también sobre la importancia de una infancia sana, acompañando a las familias con información y herramientas que fortalezcan el crecimiento y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”.

CERTIFICADOS BUCODENTALES

Respecto al cronograma de atención para acceder a los controles requeridos de odontología, será por turnos, otorgados a partir de las 08:00 horas en los siguientes lugares:

- Lunes 2/02: CAPS Stella Maris (Calles Alternativo Perón y Lorenzo Gastaldi) y CAPS Presidente Ortiz Km.5 (Avda. José Ingenieros N° 1.064)

- Martes 03/02: CAPS Moure (Sabino Freile y Cayelli)

- Jueves 05/02: CAPS René Favaloro Km.14 (Dr. Ricardo Pettinari y Subof. Nelson Godoy) y CAPS San Martín (Las Violetas y Huergo)

- Viernes 06/02: CAPS Fracción XIV (Raúl Cercos entre Concejal Silvia Cristina Ávila y Calle 3505) y Tráiler de Salud (Costanera local)

OPERATIVO SANITARIO CON EL HOSPITAL REGIONAL

Por otra parte, en referencia al trabajo articulado que el Municipio viene desarrollando junto al Hospital Regional, el secretario Espíndola destacó la realización de una jornada especial de atención sanitaria destinada exclusivamente a los niños de las familias evacuadas en el Club Atlético Florentino Ameghino (CAFA) y Albergue Municipal Evita.

“Este viernes, gracias a la articulación con el área Externa del Hospital Regional a cargo de Claudio Romero, se puso a disposición de las familias un equipo de pediatras, odontólogos, trabajadores comunitarios en territorio y enfermeros de ambas instituciones para hacer llenado de planillas de aptitud física escolar, prácticas de enfermería y actualizar el esquema de vacunación en algunos casos, de 18 chicos que se encuentran alojados en los albergues”, explicó.

Finalmente, el funcionario subrayó que “continuaremos con el relevamiento y las atenciones la próxima semana, con algunos niños que quedaron pendientes para evitar que los controles o la falta de documentación por la situación que atraviesan las familias sean un obstáculo para el inicio de las clases”.