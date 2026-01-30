El peculiar episodio ocurrió en El Chaltén, Santa Cruz, donde el pueblo se levantó contra un ladrón que perturbó la paz de los vecinos.

La Justicia lo liberó y los vecinos le pagaron el pasaje para que se fuera

El desencadenante fue un robo a un comercio céntrico, donde el sospechoso se llevó mercadería, dinero y otros elementos. El botín fue descubierto en la carpa que el hombre había desplegado en el camping municipal. Tras el hallazgo, la Policía lo arrestó y trasladó a la comisaría, pero al otro día fue liberado.

La resolución judicial generó malestar entre comerciantes y vecinos, quienes temían que el acusado permaneciera en el pueblo. Ante ese escenario, decidieron intervenir por su cuenta y exigirle que se retirara de El Chaltén.

Los damnificados le compraron un pasaje en colectivo con destino a El Calafate, le facilitaron comida y lo escoltaron hasta la terminal, permaneciendo atentos durante la madrugada para asegurarse de que abordara el micro.

Según se indicó, el hombre intentó alejarse hacia la zona del río, pero fue interceptado por vecinos y obligado a regresar a la terminal, donde finalmente subió al colectivo que partió alrededor de las 3 de la mañana.

El micro arribó a El Calafate cerca de las 6:20, donde personal de la terminal y la Policía fueron alertados sobre la situación y los antecedentes del hecho ocurrido horas antes en El Chaltén.

Fuente: La Opinión Austral