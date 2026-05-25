Cañadón Seco revivió el sentimiento de patriotismo

Un soleado mediodía acompañó este lunes en Cañadón Seco el acto institucional conmemorativo al 216º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810.

El acto central se realizó en la plaza Compadres y Comadres de la Independencia, destacándose la presencia de una bandera argentina de grandes dimensiones que marcó el comienzo de una serie de actividades culturales, sociales, artísticas y deportivas que se extendieron durante toda la jornada.

Todo comenzó con el izamiento de pabellones en el sector donde se recrean la figura de próceres y del Cabildo Abierto de Buenos Aires, al tiempo que entonaron las estrofas de la canción patria Aurora y posteriormente las del Himno Nacional.

La ceremonia fue presidida por el jefe comunal, Gabriel Galarza, acompañado por integrantes de su gabinete; el jefe de la Prefectura Naval de Caleta Olivia, Fernando Kloster; la diputada por pueblo, Patricia Urrutia; y representantes de la Policía provincial; Unidad de Bomberos 18º; abanderados de escuelas y otras instituciones, además de vecinos en general.

El discurso alusivo a la fecha conmemorativa estuvo a cargo del presidente de la comisión de fomento, quien entre otros conceptos destacó que “recordar la Revolución de Mayo no significa solamente mirar hacia el pasado, sino también reflexionar sobre el presente y asumir, entre todos, la enorme responsabilidad de seguir construyendo patria cada día”.

“Aquellos hombres y mujeres que se animaron a cambiar la historia lo hicieron con valentía, con patriotismo, con compromiso y con la convicción profunda de que un pueblo unido podía superar cualquier adversidad. Y ese mensaje, más de dos siglos después, sigue teniendo plena vigencia”, puntualizó.

En ese sentido, aludió a los difíciles momentos que hoy viven millones de argentinos debido a la crisis económica que genera incertidumbre y preocupación, “pero también sabemos que las etapas más complejas de nuestra historia siempre encontraron a nuestro pueblo de pie, unido y con esperanza”.

Luego, se dirigió a los jóvenes para pedirles que “nunca dejan de soñar ni de creer en el futuro. La patria también se defiende y se engrandece desde el estudio, desde la cultura, desde el deporte, desde la solidaridad y desde el compromiso con la comunidad. Ustedes son el presente y el futuro de Cañadón Seco y de nuestra Argentina”.

Finalmente, el funcionario insto a toda la comunidad a que en esta fecha patria “celebremos nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad argentina. Pero, sobre todo, celebremos la esperanza de seguir construyendo juntos una comunidad más justa, más unida, más solidaria y con más oportunidades para todos y todas”.